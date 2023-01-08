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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Алаба рассказал, как отреагировал на провал сборной Германии на ЧМ-2022

08 Января 2023 • 12:14 Комментировать

Австрийский защитник Давид Алаба рассказал, как воспринял провальное выступление сборной Германии на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре.

«Я был расстроен таким результатом. Хорошо знаком с главным тренером и многими парнями, играющими за «бундестим». Я болел за немцев, и мне было очень обидно после их вылета», - передает слова футболиста издание Bild.

Напомним, что сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф мундиаля, финишировав на третьем месте в группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Чемпионом мира стала Аргентина, победившая в финальной встрече Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Давид Алаба
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