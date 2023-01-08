Ван Бастен - Месси: Извини, но в тройке лучших за всю историю тебе места нет

Бывший многократный обладатель «Золотого мяча» Марко ван Бастен отказал Лионелю Месси в месте среди трех лучших футболистов за всю историю футбола. В интервью французскому изданию France Football он заявил, что Месси, по его мнению, недостаточно воинственен на поле.

- Пеле, Марадона и Кройф - вот трое лучших игроков в истории футбола. Но я не забываю и Криштиану Роналду, о Платини или Зидане. Месси - тоже отличный игрок, но Марадона всегда имел больше влияния, харизмы в команде. Месси - не тот парень, который полезет грудью на амбразуру, - заявил ван Бастен.