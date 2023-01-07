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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам: «Некоторые игроки сборной Франции были не готовы к финалу ЧМ-2022»

07 Января 2023 • 21:36 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам вспомнил, как проходил финал чемпионата мира против сборной Аргентины.

Французы провалили первый тайм, но сумели перевернуть ход встречи в концовке основного времени. После экстра-тайма на табло горел счёт 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы.

«Я не собираюсь обвинять конкретных игроков, но могу открыто заявить, что в нашем стартовом составе было по крайней мере четыре или пять футболистов, не готовых к финалу физически. Для некоторых это был уникальный опыт, мы оказались в специфической ситуации», – цитирует издание RMC Дешама, продлившего контракт с «трёхцветными» до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Дидье Дешам
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