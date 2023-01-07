Друг Бензема негативно отреагировал на новость о контракте Дешама и сборной Франции

Друг нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема Карим Джазири опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, в котором выразил недовольство по поводу нового контракта Дидье Дешама со сборной Франции, по которому он останется наставником команды до 2026 года.

«4 года контракта, когда он только что провел 10 лет на этой должности? Данное действие закрывает дверь для Зинедина Зидана, а также вешает финансовый парашют в виде компенсации на спины налогоплательщиков, в случае увольнения Дешама будущим президентом Федерации футбола Франции!», – написал Джазири.

Напомним, что Карим Бензема завершил карьеру в национальной команде после завершения ЧМ-2022 в Катаре, на котором он не сыграл ни одного матча из-за травмы.

Ранее неоднократно появлялась информация о конфликтах между футболистом и наставником французской сборной.