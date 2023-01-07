Сетьен: «Энрике проделал отличную работу»

Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен высказался о выступлении национальной сборной Испании на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Всегда есть вещи, которые можно улучшить. В таких соревнованиях приходится многим рисковать, это непростые игры. Луис Энрике проделал отличную работу. Другое дело, что одни решения больше по душе одним людям, другие - другим, но он действительно проделал большую работу. Это позволяет нам поддерживать стиль, возможно, это необходимо будет усовершенствовать. Испании не хватает выделяющегося игрока, как у других команд», - цитирует Сетьена Cadena SER.

Сборная Испании начала турнир в Катаре разгромом сборной Коста-Рики со счётом 7:0, а закончила поражением от сборной Марокко (0:0, 0:3 пен).