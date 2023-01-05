Самедов отреагировал на слова Канчельскиса о купленном Россией чемпионате мира

Андрей Канчельскис отметился громким заявлением, сказав, что Россия купила результаты на домашнем чемпионате мира в 2018 году, где сборная дошла до четвертьфинала. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок российской сборной Александр Самедов.

«Андрей Канчельскис - заслуженный футболист. Отношусь к нему с огромным уважением. Он поделился своим мнением и имеет на это право. Считаю унижением вступать с ним в полемику», - высказался Самедов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Александр Самедов принял участие во всех матчах сборной России на чемпионате мира – 2018. В четвертьфинале того турнира команда под руководством Станислава Черчесова проиграла Хорватии в серии пенальти.