​Рианчо: Король Испании никогда бы не предложил футболистам сдать матч чемпионата мира

Андрей Канчельскис считает, что Россия купила результаты своей сборной на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Тогда, напомним, российская национальная команда добралась до четвертьфинала турнира, пройдя в 1/8 финала Испанию в серии пенальти.

Комментарий по поводу слов Канчельскиса дал испанский тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке».

«Я не знаю, что было в матче между Россией и Испанией, но в чём я абсолютно уверен, так это в том, что наш король никогда бы не сделал такого предложения нашим игрокам», - сказал Рианчо, чьи слова приводит Metaratings.

Рианчо отметил, что на чемпионатах мира были сомнительные матчи. При этом испанец сказал, что люди, которые работают в футболе, стараются считать, что в этом виде спорта махинаций нет.