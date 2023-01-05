​Губерниев: «Канчельскис пукнул в небо»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис отметился громким заявлением. Он сказал, что Россия купила свои результаты на домашнем чемпионате мира – 2018, где команда смогла добраться до стадии четвертьфинала.

На слова Андрея Канчельскиса отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это разговоры в пользу бедных. Будут доказательства - пожалуйста», - высказался Губерниев. Комментатор иронично восхитился знаменитым сэйвом Акинфеева в серии пенальти якобы купленного матча.

Губерниев отметил, что матч сборных России и Испании на мундиале 2018 года проходил в честной борьбе.

«Сборная России выиграла честно тот матч. Так что уважаемый Андрей Канчельскис пукнул в небо», - высказался Губерниев, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».