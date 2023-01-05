Романцев: «Без интриги в финальном матче чемпионат мира был довольно скучным»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о чемпионате мира, который проводился в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, что мундиаль завершился победой сборной Аргентины, одолевшей в финале Францию (3:3, 4:2 — пен). По мнению Романцева, интрига решающего матча украсила этот турнир, который в целом получился достаточно скучным.

«Три четверти финального матча проходили довольно банально. Интрига после того, как французы сравняли счёт, стала изюминкой этого чемпионата мира», — цитирует Романцева Первый канал.

Эта победа стала для сборной Аргентины первой на чемпионатах мира с 1986 года. Лучшим игроком турнира был признан лидер южноамериканской команды Лионель Месси, забивший семь голов в семи встречах.