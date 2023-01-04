​На историческом фото Месси держал ненастоящий кубок мира

Фото Лионеля Месси с кубком мира побило рекорд по количеству «лайков» в социальных сетях. Оказалось, что на этой фотографии звёздный аргентинец держал ненастоящий трофей, хотя, очевидно, не догадывался об этом, сообщает Goal со ссылкой на Clarin.

Болельщица Паула Зузулич рассказала об этой истории.

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые делают трофеи. На создание ушло примерно шесть месяцев. Идея заключалась к том, чтобы попросить игроков поставить на нём автографы. В конце концов, наш трофей трижды выносили на поле – игроки передавали его друг другу.

Нам было весело, но мы хотели вернуть трофей. Мы крикнули: «Кубок, который у Паредеса, наш». Лаутаро Мартинес поставил автограф и принёс нам его обратно. Охранники ФИФА проверили, что это не оригинал», - рассказала Зузулич.

Лионель Месси бегал с ненастоящим кубком мира по полю, пока Анхель ди Мария не сказал ему, что это не оригинальный трофей.