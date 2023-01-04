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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​На историческом фото Месси держал ненастоящий кубок мира

04 Января 2023 • 19:24 Комментировать (2)

Фото Лионеля Месси с кубком мира побило рекорд по количеству «лайков» в социальных сетях. Оказалось, что на этой фотографии звёздный аргентинец держал ненастоящий трофей, хотя, очевидно, не догадывался об этом, сообщает Goal со ссылкой на Clarin.

Болельщица Паула Зузулич рассказала об этой истории.

«Перед чемпионатом мира мы связались с людьми, которые делают трофеи. На создание ушло примерно шесть месяцев. Идея заключалась к том, чтобы попросить игроков поставить на нём автографы. В конце концов, наш трофей трижды выносили на поле – игроки передавали его друг другу.

Нам было весело, но мы хотели вернуть трофей. Мы крикнули: «Кубок, который у Паредеса, наш». Лаутаро Мартинес поставил автограф и принёс нам его обратно. Охранники ФИФА проверили, что это не оригинал», - рассказала Зузулич.

Лионель Месси бегал с ненастоящим кубком мира по полю, пока Анхель ди Мария не сказал ему, что это не оригинальный трофей.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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Alex1972
04 Января 2023 в 20:06
Да, это был и неоригинальный Месси.. Двойник... А-ха-ха-ха..
NOBODY
04 Января 2023 в 20:09
да Аргентина вообще странные - они думали, что играли в финале ЧМ....)))))
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