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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тарпищев: «Финал Аргентина - Франция смотрел несколько раз»

04 Января 2023 • 10:16 Комментировать

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о финальном поединке чемпионата мира – 2022, в котором встречались сборные Аргентины и Франции.

«Я фанат футбола. Финал чемпионата мира смотрел несколько раз. Если бы предложили пересмотреть одно событие из 2022 года, то, наверное, выбрал бы как раз финал ЧМ по футболу», - передает слова Тарпищева издание «Чемпионат».

Напомним, что игровое время противостояния завершилось вничью со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинские футболисты – 4:2. Для южноамериканцев это третий титул чемпионов мира в истории. Ранее они побеждали на мундиалях 1978 и 1986 годов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Шамиль Тарпищев
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