Месси разозлился на Агуэро после победы на ЧМ-2022 - названа причина

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что Лионелю Месси не понравилось то, как он отмечал триумф сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«После победы я много пил и не закусывал. Мы же стали чемпионами мира. Я думал, если со мной что-то случится, то пусть… Месси был зол на меня и постоянно требовал, чтобы я остановился. Но как это сделать, если произошло такое событие. Я был безумно счастлив в тот момент», - передает слова Серхио портал Goal.com.

В финале мундиаля Аргентина оказалась сильнее Франции (3:3, 4:2 по пенальти).