Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Лисандро Мартинес: «Вечеринки закончились, я сосредоточен на делах «Манчестер Юнайтед»

03 Января 2023 • 18:51 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался насчёт триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира.

«Честно говоря, это уникальное чувство. Это радость. Я хочу наслаждаться каждой секундой, потому что быть чемпионом мира – это высшее достижение в футболе.

Мы отпраздновали победу, вечеринки закончились. Сейчас я сосредоточен на делах «Манчестер Юнайтед». Я буду выкладываться на полную», - высказался Мартинес для клубной пресс-службы «красных дьяволов».

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Лисандро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Января
19:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Олич: «Ловрен усилит «Лион» и будет успешен в этом клубе»
18:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Лисандро Мартинес: «Вечеринки закончились, я сосредоточен на делах «Манчестер Юнайтед»
02 Января
14:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес купил собаку для охраны золотой медали чемпионата мира
01 Января
20:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роберто Мартинес: «Матч с Марокко ещё долго не будет давать мне покоя» 1
20:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лукаку рассказал, кто должен возглавить сборную Бельгии 1
31 Декабря
17:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов считает, что «Спартак» — лучшая команда РПЛ в первой части сезона
11:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Министр спорта РФ высказался о смерти Пеле
11:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой назвал футбольное открытие 2022 года
11:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реакция Платини на смерть Пеле
10:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили назвал главное открытие 2022 года
30 Декабря
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам находится в шаге от продления контракта со сборной Франции
11:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Холанн: «Меня бесило, что я пропускаю чемпионат мира»
04:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Спасибо Папа Лионель» - в Аргентине набирает популярность необычная рождественская реклама видео
01:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В женском чемпионате мира впервые отработает арбитр из Палестины
29 Декабря
21:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов: «Само собой, лучший игрок мира - Месси»
Все новости
Рекомендуем