​Лисандро Мартинес: «Вечеринки закончились, я сосредоточен на делах «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался насчёт триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира.

«Честно говоря, это уникальное чувство. Это радость. Я хочу наслаждаться каждой секундой, потому что быть чемпионом мира – это высшее достижение в футболе.

Мы отпраздновали победу, вечеринки закончились. Сейчас я сосредоточен на делах «Манчестер Юнайтед». Я буду выкладываться на полную», - высказался Мартинес для клубной пресс-службы «красных дьяволов».

Во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.