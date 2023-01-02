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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Эмилиано Мартинес купил собаку для охраны золотой медали чемпионата мира

02 Января 2023 • 14:48 Комментировать

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес за 20 тысяч фунтов (примерно 22,5 тысячи евро) приобрёл бельгийскую сторожевую овчарку. Как сообщает на своих страницах Daily Star, 30-летний аргентинец купил собаку для охраны золотой медали, которую он получил после победы на чемпионате мира.

Отмечается, что Эмилиано Мартинес обращался к компании, которая на протяжении 35 лет поставляет дрессированных собак богатым и знаменитым людям.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Помимо медали, Эмилиано Мартинес также получил приз лучшему вратарю турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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