​Эмилиано Мартинес купил собаку для охраны золотой медали чемпионата мира

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес за 20 тысяч фунтов (примерно 22,5 тысячи евро) приобрёл бельгийскую сторожевую овчарку. Как сообщает на своих страницах Daily Star, 30-летний аргентинец купил собаку для охраны золотой медали, которую он получил после победы на чемпионате мира.

Отмечается, что Эмилиано Мартинес обращался к компании, которая на протяжении 35 лет поставляет дрессированных собак богатым и знаменитым людям.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Помимо медали, Эмилиано Мартинес также получил приз лучшему вратарю турнира.