Роберто Мартинес: «Матч с Марокко ещё долго не будет давать мне покоя»

Бывший рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес вспомнил о неудаче на чемпионате мира в Катаре.

Бельгийцы уступили Марокко (0:2) во втором туре группового этапа, что в итоге стоило команде путёвки в плей-офф.

«Матч против Марокко ещё долго не будет давать мне покоя, да и против Канады мы выглядели не лучшим образом – наша игра попросту была недостаточно качественной. В поединке с Хорватией всё было иначе – мы создали много голевых моментов, и никакой эксперт никогда не сможет объяснить, каким образом мы не забили ни одного гола в последние полчаса. Всё решили считанные миллиметры», – заявил в интервью HLM Мартинес, ушедший из сборной Бельгии сразу после матча с Хорватией (0:0).