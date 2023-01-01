Лукаку рассказал, кто должен возглавить сборную Бельгии

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку выбрал нового главного тренера для своей национальной команды.

Сборная Бельгии неудачно провела чемпионат мира в Катаре, не сумев преодолеть групповой этап, после чего должность рулевого покинул Роберто Мартинес.

«Считаю, что Тьерри Анри – следующий главный тренер сборной Бельгии, – рассказывает в интервью Sky Лукаку. – В этом нет никаких сомнений, я могу с уверенностью об этом сказать. Его уважают игроки, он достиг всего в футболе. Кроме того, он умеет тренировать и строить игру. У него есть все знания, необходимые для работы главным тренером сборной Бельгии, и я считаю его идеальным кандидатом на эту должность», – поведал 29-летний форвард.

Напомним, что в настоящий момент Анри занимает пост ассистента в сборной Бельгии.