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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Колыванов считает, что «Спартак» — лучшая команда РПЛ в первой части сезона

31 Декабря 2022 • 17:43 Комментировать

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, какая команда больше всех впечатлила его в первой половине сезона РПЛ.

«Спартак» в этом сезоне с приходом [Гильермо] Абаскаля выглядит очень достойно. Ярко проявил себя в первой части чемпионата», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Специалист отметил, что если брать сборные, то лучшей стала Аргентина, которая выиграла минувший чемпионат мира в Катаре.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. На данный момент «красно-белые» занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Аргентины Игорь Колыванов Гильермо Абаскаль
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