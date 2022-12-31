Колыванов считает, что «Спартак» — лучшая команда РПЛ в первой части сезона

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, какая команда больше всех впечатлила его в первой половине сезона РПЛ.

«Спартак» в этом сезоне с приходом [Гильермо] Абаскаля выглядит очень достойно. Ярко проявил себя в первой части чемпионата», — приводит слова Колыванова Rusfootball.

Специалист отметил, что если брать сборные, то лучшей стала Аргентина, которая выиграла минувший чемпионат мира в Катаре.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. На данный момент «красно-белые» занимают вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.