Министр спорта РФ высказался о смерти Пеле

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал смерть легенды мирового футбола Пеле. Бывший бразильский форвард скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. У него был рак прямой кишки.

«С уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону, прирожденного победителя и настоящего короля футбола. Множество его рекордов остаются не побитыми, а некоторые останутся такими навсегда», - передает слова Матыцина ТАСС.

Пеле – единственный футболист в истории, трижды становившийся чемпионом мира. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. На клубном уровне нападающий выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».