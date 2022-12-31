Мостовой назвал футбольное открытие 2022 года

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о сборной Аргентины. Южноамериканская команда стала триумфатором чемпионата мира – 2022.

«Сборная Аргентины - открытие года. Много лет все упрекали сборную и Месси, что они не могут выиграть ЧМ. Он выиграл и увековечил себя как один из самых величайших футболистов», - приводит слова Мостового издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в финале мундиаля Аргентине противостояла Франция. Подопечные Лионеля Скалони отпраздновали победу по пенальти – 4:2. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.