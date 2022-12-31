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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Реакция Платини на смерть Пеле

31 Декабря 2022 • 11:13 Комментировать

Легендарный французский футболист Мишель Платини отреагировал на смерть бразильца Пеле. Бывший нападающий ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Пеле – олицетворение футбола. Мне очень грустно. Это моя жизнь, моя история. Это Пеле. Я видел его голы, его победы. Никогда не забуду чемпионат мира 1970 года», - передает слова Мишеля издание Lequipe.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, после продолжительной онкологической болезни. Он является единственным в истории футболистом, который три раза становился чемпионом мира. За сборную Бразилии Пеле сыграл 92 матча и отметился 77 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Мишель Платини
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