Реакция Платини на смерть Пеле

Легендарный французский футболист Мишель Платини отреагировал на смерть бразильца Пеле. Бывший нападающий ушел из жизни в возрасте 82 лет.

«Пеле – олицетворение футбола. Мне очень грустно. Это моя жизнь, моя история. Это Пеле. Я видел его голы, его победы. Никогда не забуду чемпионат мира 1970 года», - передает слова Мишеля издание Lequipe.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, после продолжительной онкологической болезни. Он является единственным в истории футболистом, который три раза становился чемпионом мира. За сборную Бразилии Пеле сыграл 92 матча и отметился 77 забитыми мячами.