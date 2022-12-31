Кавазашвили назвал главное открытие 2022 года

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Анзор Кавазашвили назвал главное открытие уходящего года.

«Открытием года стал величайший чемпионат мира в Катаре. О котором будут столетиями вспоминать», - передает слова Кавазашвили издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что чемпионат мира прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем мундиаля стала сборная Аргентины, которая в финальном поединке выиграла у команды Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лучшим футболистом турнира стал нападающий «альбиселесте» Лионель Месси. Он отметился семью голами и тремя ассистами в семи встречах.