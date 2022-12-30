Холанн: «Меня бесило, что я пропускаю чемпионат мира»

Центрфорвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о своем отсутствии на чемпионате мира – 2022.

«Я немного злился, находясь дома. Мне не понравилось пропускать чемпионат мира. Наблюдая за матчами мундиаля, я заряжался энергией, когда видел, как другие футболисты забивают голы. Это добавляло мне мотивации и одновременно бесило. Я стал еще более голоден, чем раньше», - передает слова скандинава The Independent.

Напомним, что чемпионат мира состоялся в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).