Ситуации, которые произошли два раза подряд

Как известно, прошедший чемпионат мира в Катаре уже вошёл в историю. Ещё пару дней назад мы по горячим следам обсуждали перипетии завершившегося турнира. Сейчас мы уже можем рассуждать о нём (турнире) с холодной головой. Некоторые болельщики, отталкиваясь от итогов мундиаля, начинают искать различные ассоциации. Одним из таких болельщиков стал я. Я заметил, что некоторые события произошли дважды подряд – их мы и рассмотрим.

1. Выход сборной Франции в финал ЧМ. Да, итог финалов оказался разным, но, согласитесь, дважды подряд выйти в решающую стадию турнира – дорогого стоит. Считаю, что расклады перед мундиалями 2018 и 2022 для мушкетёров были схожими. К ЧМ-2018 французы подходили одними из фаворитов, будучи в ранге финалиста ЕВРО-2016. К нынешнему турниру «трёхцветные» находились в ранге действующего чемпиона мира, но после ЧМ-2018 французы бесславно уступили швейцарцам уже на прошлом ЕВРО. Казалось, что та неудача убила в них самоуверенность, при этом оставив саму уверенность. У Франции-2018 и Франции-2022 много общего. Во-первых, это тренер Дидье Дешам, который не изменяет себе и своим принципам. Во-вторых, костяк команды. Жиру, Гризманн, Мбаппе солировали в сборных обоих созывов. Также мне казалось, что те две сборные играли с запасом прочности. Как будто чувствовалось, что в большинстве случаев ситуация находилась под их контролем. Уверен, что и на следующих стартах мушкетёры будут в числе главных соискателей за самые высокие места.

2. Завоевание сборной Хорватии медалей ЧМ. Самое интересное, что это не единственное совпадение у «шашечных». Что в 2018 году, что в 2022-м хорваты прокладывали себе дорогу в полуфинал с помощью серий пенальти! Можно уверенно сказать, что данная ситуация не имеет аналогов. Если взять два прошлых ЧМ, то хорваты в четырёх подряд сериях пенальти неизменно побеждали. Возможно, подопечные Далича и развеют миф, что серия пенальти – это лотерея. Как говорится, удача удачей, однако её нужно заслужить. Например, в 2018 году хорваты опередили в группе аргентинцев и преградили путь в финал англичанам. Что касается прошлого мундиаля, то любая победа над Бразилией сама по себе является заслугой, а когда ты отыгрываешься за 3 минуты до конца дополнительного времени, то это заслуга вдвойне. Хорваты имеют классную школу. Ведь такие футболисты, как Модрич, Ливакович, Субашич, Ракитич и Перишич, просто так не появляются.

3. Вылет Бразилии в четвертьфинале. Мало для кого секрет, что пятикратные чемпионы мира на каждом ЧМ являются одним из главных фаворитов. И каждый их вылет в четвертьфинале – для них разочарование. Но если поражение от бельгийцев кажется не таким уж чувствительным (хотя для южноамериканцев любое поражение чувствительное), то поражение от хорватов является по-настоящему драматическим. Думаю, мне не стоит напоминать про события той встречи – ведь для всех болельщиков та встреча надолго будет в памяти. Но по ходу турнира бразильцы казались главными фаворитами. Особенно многих болельщиков удивила лёгкая победа южноамериканцев над Южной Кореей. Признаюсь, я не спешил бразильцев записывать в триумфаторов, так как по ходу турнира они не сталкивались с силой, которая могла бы им предложить равную игру. Вот они и столкнулись с хорватами – а дальше вы всё знаете сами…

4. Не выход Германии из группы. На самом деле это два совершенно разных провала, которые мало похожи друг на друга. Считаю, что в 2018 году подопечных Лёва подвела самоуверенность. В футболе иногда плохо, когда у команды отсутствует чувство страха. Такое чувство их и подвело на чемпионате мира в России. Ведь к 2018 году немецкая машина была самой стабильной сборной мира. В период с 2006 по 2018 год немцы на топ- турнирах ни разу не опускались ниже полуфиналов! При этом был выигран ЧМ-2014 и Кубок конфедерации-2017. Что подвело немцев в 2018-м – об этом я писал выше. Что касается нынешнего ЧМ, то, наверное, банально не повезло. Поражение от японцев можно списать на злой рок (хотя, когда у тебя больше 20 ударов за матч, то нужно эффективнее реализовывать свои моменты). Боевую ничью с Испанией можно немцам записать в актив. Вроде и победа над Коста-Рикой 4:2, а Япония сорвала все планы Германии в матче с Испанией. Но есть одна деталь, которая не в пользу команды Флика. Обратите внимание, что бундестим провалились в игре с Японией, когда повели 1:0. Похожая ситуация была в матче с Коста-Рикой. При счёте 1:0 немцы пропустили от соперника два мяча, но всё-таки матч им удалось спасти. Но мне не кажется случайным, что при счёте 1:0 немцы два раза после этого пропускали два мяча. Думаю, что к следующему ЧЕ Флику и его штабу придётся поработать над психологической составляющей своей команды.

5. Не выход сборной Италии на ЧМ. Всё-таки всегда обидно, когда мундиаль лишается такой сборной, как Италии, однако их нестабильность является проблемой. Наших героев бросает то в жар, то в холод. Для этого достаточно привести несколько ассоциаций. На ЧМ-2006 победа, а через четыре года состоялся не выход из группы. На ЕВРО-2012 итальянцы добираются до финала, а через два года не выходят из группы на ЧМ. Ну и наконец: победа на ЕВРО-2020 и не выход на ЧМ-2022. Думаю, комментарии излишни.

6. Победа Аргентины над Нидерландами в серии пенальти. Интересный факт, что на ЧМ-2014 и на ЧМ-2022 аргентинцы проходили сборную Нидерландов в серии пенальти. Но и здесь есть некоторые различия: в 2014 году был полуфинал, а в 2022-м четвертьфинал. Восемь лет назад матч был откровенно скучным, а на прошедшем мундиале – максимально драматичным и захватывающим.

7. Вылет сборной Испании в 1/8. В двух вылетах испанцев и впрямь есть много схожего. Что в 2018-м, что в 2022-м испанцы из группы выходили не так легко. На групповых этапах они два раза играли вничью с топами – с Португалией и Германией соответственно. И вылетали они по схожему сценарию. Что в матчах с Россией, что с Марокко испанцы брали мяч под контроль, даже казалось, что они владели мячом ради владения мячом. И итог один – поражения в серии пенальти. Но в 2018 году мне очень запомнилась отставка Хуана Лопетеги. Она произошла за неделю до чемпионата мира. Чем-то та история напоминала отставку Эдуарда Малофеева на ЧМ-1986. Что для сборной СССР в 1986-м, что для Испании-2018 турниры закончились неудачно. Как говорится, коней на переправе не меняют.