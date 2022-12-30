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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Спасибо Папа Лионель» - в Аргентине набирает популярность необычная рождественская реклама видео

30 Декабря 2022 • 04:53 Комментировать

Сборная Аргентины после 36 лет ожидания вернула себе титул чемпиона мира, и это стало потрясающим подарком для набожных жителей этой страны, которые через неделю после триумфа, находясь на все еще праздничной волне, встретили и Рождество.

И в стране вовсю обыгрывают эту тему - в частности, очень большую популярность набрало видео, которое было размещено даже на официальных страницах аргентинской сборной. На нем ребенок спускается утром в Рождество к елке, дабы узнать, что ему подарено - и обнаруживает там Кубок мира!

«Спасибо, папа Лионель!», вопит от радости счастливое дитя. А мы добавим - спасибо не только папе Лионелю, но и Катару за прекрасный и прошедший без эксцессов турнир. Это было круто! 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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