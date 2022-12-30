В женском чемпионате мира впервые отработает арбитр из Палестины

Летом следующего года в Австралии и Новой Зеландии пройдут матчи женского чемпионата мира, и впервые в нем отработает женский арбитр из Палестины - Хеба Саадия. Это станет реализацией обещания ФИФА предоставить арбитру из Палестины возможность отработать на крупном турнире.

Ранее Саадия уже опробовала себя в работе на Кубке Азии, который прошел в Индии, а в целом, Саадия работает в судействе уже около пяти лет. Напомним, что палестинский спорт страдает из-за давления, которое постоянно оказывает на него израильская сторона - вплоть до разрушения спортивных объектов и запрета на занятия любым спортом в некоторых зонах.

Так что назначение Саадия - это и политический сигнал, который посылает ФИФА.