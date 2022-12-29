​Шахматиста Непомнящего заставили переодеться из-за оскорбительной цитаты Месси на футболке

Известный российский шахматист Ян Непомнящий решил выделиться. На игру чемпионата мира по быстрым шахматам он надел футболку с цитатой звёздного футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Что уставился, придурок? Иди отсюда», - такая надпись в цветах аргентинского флага была написана на чёрной футболке Непомнящего.

Напомним, что эту фразу Лионель Месси произнёс в адрес игрока сборной Нидерландов Ваута Вегхорста после четвертьфинального матча на чемпионате мира в Катаре.

Организаторы турнира заставили Яна Непомнящего снять футболку с оскорбительной цитатой. Кроме того, российскому шахматисту было вынесено предупреждение, сообщает «РИА Новости».

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира.