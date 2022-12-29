Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Мбаппе: «Я поздравил Месси»

29 Декабря 2022 • 16:58 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3. Все три гола за французскую сборную забил Килиан Мбаппе, а Лионель Месси в этой игре оформил дубль.

«Я поговорил с Месси после матча, поздравил его. Это была цель всей его жизни. Для меня тоже, но я потерпел неудачу. Всегда нужно оставаться хорошим игроком», - сказал Мбаппе журналистам после матча «ПСЖ» в среду.

Добавим, что Лионель Месси вернётся в ряды «ПСЖ» в начале 2023 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
17:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Шахматиста Непомнящего заставили переодеться из-за оскорбительной цитаты Месси на футболке
16:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе: «Я поздравил Месси»
14:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Влашич поделился впечатлениями от ЧМ-2022
06:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин рассказал, чем ему запомнился футбольный 2022 год
05:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрой сборной России Кузнецов назвал лучшего футболиста 2022 года
04:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе высказался о скандальном поведении вратаря Мартинеса 4
28 Декабря
23:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев подвёл итоги спора между Месси и Роналду
22:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзофф раскритиковал поведение аргентинского вратаря
18:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тащин рассказал, какая сборная стала самой популярной среди болельщиков на ЧМ-2022
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Орсато признали лучшим арбитром чемпионата мира
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов назвал сборные-разочарования ЧМ-2022
09:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов отметил победу Аргентины на чемпионате мира
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Власти Марокко создали виртуальный музей, посвящённый успеху сборной на мундиале
00:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бенитес назвал игроков, которые удивили его на ЧМ
27 Декабря
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрик Гарсия признался, что победа 7:0 на старте ЧМ могла сделать сборную Испании слишком самоуверенной
Все новости
Рекомендуем