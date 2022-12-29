​Мбаппе: «Я поздравил Месси»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3. Все три гола за французскую сборную забил Килиан Мбаппе, а Лионель Месси в этой игре оформил дубль.

«Я поговорил с Месси после матча, поздравил его. Это была цель всей его жизни. Для меня тоже, но я потерпел неудачу. Всегда нужно оставаться хорошим игроком», - сказал Мбаппе журналистам после матча «ПСЖ» в среду.

Добавим, что Лионель Месси вернётся в ряды «ПСЖ» в начале 2023 года.