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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Влашич поделился впечатлениями от ЧМ-2022

29 Декабря 2022 • 14:00 Комментировать

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своих эмоциях после выступления на чемпионате мира в Катаре.

Влашич в интервью Torino Channel признался, что это был фантастический опыт для него, ведь Хорватия одержала победу над Бразилией, а потом взяла бронзовые медали. Футболист рассказал, что когда сборная вернулась в страну, то ее встретило огромное количество людей.  

Напомним, на минувшем мундиале Хорватия в матче за третье место одолела Марокко и завоевала бронзу.

25-летний Влашич принял участие в шести матчах чемпионата мира, но не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сборная Бразилии Сборная Хорватии Никола Влашич
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