Влашич поделился впечатлениями от ЧМ-2022

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич рассказал о своих эмоциях после выступления на чемпионате мира в Катаре.

Влашич в интервью Torino Channel признался, что это был фантастический опыт для него, ведь Хорватия одержала победу над Бразилией, а потом взяла бронзовые медали. Футболист рассказал, что когда сборная вернулась в страну, то ее встретило огромное количество людей.

Напомним, на минувшем мундиале Хорватия в матче за третье место одолела Марокко и завоевала бронзу.

25-летний Влашич принял участие в шести матчах чемпионата мира, но не отметился результативными действиями.