Пик года

Сетевое изданиеопределило футбольные номинации уходящего года. Приоритет отдали чемпионату мира в Катаре и Российской Премьер-лиге.

Лионель Месси – чемпион мира! На протяжении полутора десятка лет, когда Месси считался лучшим или почти лучшим игроком планеты, ему не хватало главного титула мирового футбола. Но теперь никакой диванный критик не сможет обвинить Месси в отсутствии у него золотой медали чемпионата мира. Лео – на трофейном пике своей карьеры.

Неудачник года

Пока Месси целовал Кубок мира, обнимал его и спал с ним, Криштиану Роналду пребывал в противоположном расположении духа. Промаявшись в «МЮ» и покинув манкунианский клуб со скандалом, Криштиану попал в частичную опалу у Фернанду Сантуша в сборной Португалии и буднично вылетел вместе со своей командой с чемпионата мира, уступив путёвку в полуфинал сборной Марокко.

Качели года

Финал чемпионата мира в Катаре явил собой прекрасное по сюжету зрелище и на самом деле стал вишенкой на торте мундиаля. Представлявшая до того жалкое зрелище сборная Франции вдруг перевернула ход матча в районе 80-й минуты, резко отыграв два мяча, а потом спаслась от поражения в дополнительное время ещё раз. Итог – зубодробительная ничья 3:3 и серия пенальти, в которой маятник качнулся в сторону Аргентины.

Спасение года

А качнулся бы он в пользу сборной Франции, если бы вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес, ставший одной из ключевых звёзд катарского мундиаля, не потащил в компенсированное время второго дополнительного тайма удар вышедшего с ним один молодого французского нападающего Рандаля Коло-Муани. Да, потом Эмилиано Мартинес сделал сэйв и в серии пенальти, но тогда аргентинцы не висели на волоске, в отличие от вышеобозначенного эпизода.

Символичность года

Московский «Спартак» в уходящем году отмечал своё столетие, и в конце прошлого сезона казалось, что «красно-белые» провалят этот праздник ввиду угнетающего выступления в чемпионате России. Однако спартаковцы нашли выход – сконцентрировались на Кубке страны и взяли-таки трофей в год векового клубного юбилея.

Лабиринт года

Высвобождение осенью свободных окон в даты еврокубков из-за неучастия в них российских клубов сподвигло РФС на реформирование системы Кубка страны. В результате была создана чрезвычайно запутанная система с групповым этапом, путями РПЛ и регионов. Это оказалось похлеще, чем Лига наций. К тому же, в феврале и весной нам ещё предстоит разбираться в хитросплетении плей-офф в верхней и нижней сетках.

Необычность года

Чемпионат мира 2022 года (22-й по счёту) стал первым в истории, состоявшимся осенью-зимой в Северном полушарии. Раньше матчи мундиалей проходили в мае, июне и июле, а тут прошли в ноябре и декабре. Это, конечно, главная особенность катарского чемпионата мира. Кроме того, это был первый мундиаль, проведённый на Ближнем Востоке и в арабской стране.

Зависимость года

Часто говорят, что спорт должен быть вне политики. Но реалии получаются другие. От российских футбольных организаций и клубов не зависела всем известная ситуация, а по факту оказалось, что это они от неё зависят. В итоге дисквалификация от УЕФА и ФИФА в марте оставила российские команды без официальных международных матчей.

Революция года (?)

В конце года РФС сильно раскрутил тему перевода системы российского футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Ожидалось, что окончательное решение на этот счёт будет объявлено 27 декабря, однако затем чиновники взяли паузу, как они говорят, максимум до 31 декабря. Если решение о переходе всё-таки будет принято, это ознаменуют новую веху в российском футболе.

Открытие года

Оказалось, что африканская сборная всё-таки способна достичь полуфинала чемпионата мира. Кто мог ждать от команды Марокко такого внушительного прорыва? Раньше она только один раз выходила в 1/8 финала (в 1986 году), а здесь внезапно заняла на мундиале четвёртое место, убрав со своего пути сборные с такими грозными именами, как Бельгия, Испания и Португалия.

Сенсация года

Конечно, можно было бы назвать сенсацией года сборную Марокко, но она уже попала в предыдущую номинацию, а в этой оказалась команда Японии. От неё тоже не ждали, что она на групповом этапе одержит по волевой победе над Германией и Испанией. В итоге немцы провалили второй подряд чемпионат мира, а островитяне неожиданно завоевали путёвку в плей-офф.

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Тихая сапа года

Второе место «Сочи» по итогам сезона РПЛ-2021/2022 стало сюрпризом. Впервые команда из одноимённого курортного города забралась так высоко в турнирной таблице. Можно сказать, она выиграла чемпионат России среди остальных, если отбросить «Зенит». Но это произошло как-то не особо заметно. Что уж греха таить, «Сочи» и в самом своём городе не очень-то популярен, а в масштабах России про тот же «Спартак» всегда будут говорить гораздо больше, только если «Сочи» не выиграет чемпионат с учётом «Зенита».

Скандальность года

Решение провести чемпионат мира в Катаре изначально подвергалось многими довольно масштабной критике. В упрёк властям этой ближневосточной страны, против которых не решалась идти ФИФА, выдвигали несколько известных пунктов. Ряд европейских сборных были недовольны местными запретами и пытались устраивать демарши, но к стадии плей-офф данная тема как-то сошла на нет, и на первое место вернулся сам футбол.

Бойкот года

В феврале Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон об идентификации болельщиков по системе Fan ID. В июне РПЛ объявила о том, что этот цифровой документ будет обязателен для посещения матчей на главных стадионах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи и Нижнего Новгорода. Фанаты 15 из 16 клубов Премьер-лиги (кроме «Ахмата») объявили о бойкоте, который не всегда всеми соблюдался полностью. Серьёзное обострение в этом плане ожидается, когда Fan ID будет введён на всех стадионах РПЛ.

Уход года

22 августа 2022 года было официально объявлено о выкупе «Лукойлом» 100% акций московского «Спартака», и легендарный Леонид Федун покинул пост президента «красно-белых», который он занимал восемнадцать лет. На этом завершилась по крайней мере символическая веха в истории «народной команды», связанная лично с Федуном. Как бы кто ни к нему ни относился, при нём «Спартак» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также обрёл свой собственный стадион.

Безумие года

Немалое количество матчей на ЧМ-2022 в Катаре длилось непривычно долго не по причине дополнительного времени, а по причине добавленного. Судьи взяли за моду компенсировать как больше времени, и рекордсменом в этом смысле стала встреча Англия – Иран, где в к первому тайму было добавлено 14 минут, а ко второму арбитр приплюсовал 10.

Бомбардир года

Точнее, полугода. Это Владимир Сычевой/Писарский. До того не блиставший голеадорскими подвигами, 26-летний нападающий здорово раскрылся в первой части сезона РПЛ, накидав в чужие ворота 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», сдабривая это фокусами типа поедания пиццы на поле. Весной Сычевой постарается феерить уже за «Крылья Советов» в футболке с фамилией «Писарский».

Заявка года

Это заявка московского «Локомотива» на вылет из Премьер-лиги. Ещё в конце 2021-го «железнодорожники» стали сдавать, а в последние полгода они и вовсе пошли под откос, завершив первую часть РПЛ в зоне стыков на 14-м месте. Чтобы не повторить судьбу «Рубина», боссы «Локомотива» затеяли перестройку с избавлением от тяжёлого наследства немецких реформаторов. Что ж, посмотрим на результаты «путейцев» скорой весной.

Драка года

«Зениту» и «Спартаку» стало скучно по итогам нулевой ничьей в игровое время заключительного матча группового этапа Кубка России, и они сошлись стенка на стенку, чтобы развлечь себя и тех зрителей, которые не забыли про российский футбол во время чемпионата мира. Последствиями так называемого махача стали шесть красных карточек с дисквалификациями игрокам обеих команд, но главный, как считается, зачинщик всего этого – Промес – избежал какого-либо наказания.

Исход года

В начале февраля ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами и покидать их в рамках аренд без угрозы санкций. Быстро после этого почти всех легионеров лишились «Краснодар» и «Ростов», но в масштабах всей РПЛ это всё-таки не носило полномасштабного характера, поскольку в тех же «Зените» и «Спартаке» большинство легионеров оказались весьма усидчивыми.

Возрождение года

Казалось, Хвичу Кварацхелию все окончательно раскусили. Зачахнув в «Рубине», он покинул казанский клуб после 24 февраля и транзитом через батумское «Динамо» оказался в «Наполи», где произвёл настоящий фурор и рвётся к золотым медалям Серии A. Хвича попал в символическую сборную первой части европейского сезона по версии Goal, и теперь его снова сравнивают с Марадоной.

Надежда года

В конце статьи отдадим должное «королю футбола» Пеле, который в 82 года находится на грани жизни и смерти из-за ухудшения своего состояния в результате тяжёлой болезни. Он уже попрощался со своими родственниками, но все мы, конечно, желаем Пеле прожить как можно дольше. Тем временем «Сантос», в котором «король футбола» провёл подавляющую часть своей игровой карьеры, изменил свою эмблему, добавив к ней корону.

Кирилл Иванцов