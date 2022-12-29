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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин рассказал, чем ему запомнился футбольный 2022 год

29 Декабря 2022 • 06:53 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, чем ему запомнился 2022 футбольный год.

Булыкин сказал Vprognoze.ru, что лично для него этот год запомнился ярким чемпионатом мира по футболу в Катаре.

«Хороший был турнир. Подарил нам много разных эмоций и преподнёс несколько сенсаций», - добавил экс-игрок.

Напомним, что чемпионом мира стала аргентинская сборная, которая в финальном матче в серии пенальти сумела обыграть французов. Бронзовые медали завоевали футболисты сборной Хорватии, которые в матче за третье место переиграли марокканцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Чм-2022
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