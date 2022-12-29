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Экс-игрой сборной России Кузнецов назвал лучшего футболиста 2022 года

29 Декабря 2022 • 05:14 Комментировать

Бывший футболист российской сборной Дмитрий Кузнецов в разговоре с журналистами выбрал лучшего игрока по итогам уходящего 2022 года.

Кузнецов сказал «Спорт-Экспрессу», что однозначно лучшим игроком этого года стал опытный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Экс-игрок отметил, что рад за звёздного форварда, который наконец-таки выиграл чемпионат мира.

«У Лионеля были серьёзные конкуренты, тот же Мбаппе», - добавил Кузнецов.

Напомним, что Аргентина в финале мундиаля по пенальти обыграла французов. 35-летний Лионель Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дмитрий Кузнецов
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