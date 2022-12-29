Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мбаппе высказался о скандальном поведении вратаря Мартинеса

29 Декабря 2022 • 04:37 Комментировать

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в разговоре с журналистами высказался по поводу скандального поведения вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Мбаппе сказал, что не обращает на это внимание, так как это просто не его проблемы.

«У меня нет столько энергии, чтобы тратить её на подобные столь бесполезные вещи», - добавил французский футболист.

Напомним, что в финале катарского чемпионата мира сборная Франции по пенальти уступила аргентинцам. Голкипер южноамериканцев Эмилиано Мартинес был назван лучшим вратарём по итогам турнира. Мбаппе в финале забил три мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Чм-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Декабря
05:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрой сборной России Кузнецов назвал лучшего футболиста 2022 года
04:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе высказался о скандальном поведении вратаря Мартинеса
28 Декабря
23:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев подвёл итоги спора между Месси и Роналду
22:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзофф раскритиковал поведение аргентинского вратаря
18:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тащин рассказал, какая сборная стала самой популярной среди болельщиков на ЧМ-2022
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Орсато признали лучшим арбитром чемпионата мира
09:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов назвал сборные-разочарования ЧМ-2022
09:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов отметил победу Аргентины на чемпионате мира
01:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Власти Марокко создали виртуальный музей, посвящённый успеху сборной на мундиале
00:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бенитес назвал игроков, которые удивили его на ЧМ
27 Декабря
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрик Гарсия признался, что победа 7:0 на старте ЧМ могла сделать сборную Испании слишком самоуверенной
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Люди готовы выбрать Месси президентом Аргентины
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио рассказал, чем его раздражает Мбаппе
19:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Аргентины: «У меня тряслись руки, когда я впервые здоровался с Месси»
19:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Комнату Месси в Катаре превратят в музей 1
Все новости
Рекомендуем