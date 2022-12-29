Мбаппе высказался о скандальном поведении вратаря Мартинеса

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в разговоре с журналистами высказался по поводу скандального поведения вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Мбаппе сказал, что не обращает на это внимание, так как это просто не его проблемы.

«У меня нет столько энергии, чтобы тратить её на подобные столь бесполезные вещи», - добавил французский футболист.

Напомним, что в финале катарского чемпионата мира сборная Франции по пенальти уступила аргентинцам. Голкипер южноамериканцев Эмилиано Мартинес был назван лучшим вратарём по итогам турнира. Мбаппе в финале забил три мяча.