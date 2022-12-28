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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Губерниев подвёл итоги спора между Месси и Роналду

28 Декабря 2022 • 23:18 Комментировать

Телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о споре между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста современности.

«Для меня окончательно ясно, что Месси великолепен и грациозен. Между Роналду и Месси спор решен. Лионель сильнее и величественнее», - приводит слова Губерниева издание Sport24.

Месси со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче южноамериканцы переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем поединке Лео отметился дублем. По итогам турнира аргентинец был признан лучшим игроком, забив семь голов и сделав три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Дмитрий Губерниев
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