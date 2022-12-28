Дзофф раскритиковал поведение аргентинского вратаря

Персона аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса вызвала очень много дискуссий во время чемпионата, а особенно - после его окончания. Эпатажное празднование победы в самом престижном в мире турнире шокировало многих поклонников футбола, даже с учетом того, что Мартинес сделал для успеха не меньше самого Месси. Одним из критиков Мартинеса стал Дино Дзофф - легендарный итальянский вратарь, также побеждавший в чемпионате мира.

- Я всегда старался быть уважительным по отношению к соперникам. Понимаю, давление, эмоции, но надо быть человеком и на поле, и вне поля. Это - самое важное, - цитирует Дзоффа ITASportPress.