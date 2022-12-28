Тащин рассказал, какая сборная стала самой популярной среди болельщиков на ЧМ-2022

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поделился информацией о том, какая сборная стала самой популярной у болельщиков чемпионата мира 2022 года.

«Какая команда была самой популярной? Аргентина. Она была самой популярной даже на групповом этапе по средней доле игр. С чем это связано? Думаю, что больше фактор Лионеля Месси сказался на этих цифрах» — цитирует слова Тащина Metaratings.

Помимо этого продюсер отметил, что Аргентина является топ-командой, которой многие люди симпатизируют.

Напомним, аргентинцы стали чемпионами мира – 2022, обыграв в финале турнира сборную Францию.