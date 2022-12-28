Будущее для России: Как устроены азиатские континентальные турниры для клубов

РФС всерьёз обсуждает возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола. Одной из причин называется возможность для наших клубов участвовать в континентальных турнирах. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как устроены местные турниры.

В настоящее время в Азии разыгрываются два континентальных клубных турнира – Лига чемпионов и Кубок АФК. Прямо сейчас происходит реформа турниров. В Лиге чемпионов будут участвовать 24 клуба, разделённые на два дивизиона: Запад и Восток. На групповом этапе и на стадии 1/8 планируются игры среди соседей. Начиная с четвертьфиналов планируются дуэли из одной встречи на нейтральном поле. Кстати, проводиться турнир будет по системе «осень-весна», что России будет на руку.

Со следующего сезона планируется изменение лимита на легионеров. Если сейчас в Лиге чемпионов можно использовать четырёх легионеров, один из которых может быть только из другой азиатской страны, то со следующего формат будет 5+1.

В Кубке АФК тоже идёт реформа. В этом турнире участие должны принимать 32 команды, которые также будут разделены на два дивизиона. Планируется, что Восток и Запад будут отбирать в своих конференциях по одному финалисту, которые потом на нейтральном поле будут определять владельца трофея.

Основная проблема, которая будет у России в новых турнирах – это клубный рейтинг. Уж точно в АФК не возьмут за основу наши показатели в УЕФА. Скорее всего, российским клубам придётся идти с самых низов, то есть с самых ранних этапов отбора. Кроме того, очевидно, что изначально у нас будет очень маленькая квота в местных турнирах, и долгое время нам придётся работать на этот самый рейтинг.

Надо также понимать, что азиатские континентальные кубки абсолютно не интересны нашим клубам с финансовой точки зрения. За само участие в групповом этапе Лиги чемпионов АФК никаких бонусов не предусмотрено, за победу призовые составляют 50 тысяч долларов, за ничью – 10. В Лиге чемпионов УЕФА за выход в групповую стадию клубы гарантированно получают 15,64 миллиона евро, а также 2,8 миллиона за победу и 0,93 миллиона – за ничью. Более того, даже в Лиге конференций выступать выгоднее. За выход в группу клубы получают 2,94 миллиона евро, за победу – 500 тысяч, а за ничью – 166 тысяч. Правда, в Азии есть система субсидий – клубам компенсируется по 45 тысяч долларов за выездной матч.

В Лиге чемпионов АФК серьёзные деньги можно получить только при выходе в финал – 4 миллиона долларов победителю и 2 финалисту. Однако с бонусами в УЕФА это всё равно не сравнить. Просто для понимания – одна победа в Лиге конференций УЕФА, на которую смотрят косо, принесет столько же призовых, сколько выход в полуфинал Лиги чемпионов АФК! Об этой математике Кубка АФК даже нет смысла говорить. Иными словами, надо понимать, что при переходе в Азию наши клубы либо резко обеднеют, либо продолжат сидеть на государственных деньгах, при этом лишатся даже перспективы стать самоокупаемыми.

Также надо понимать, что уровень футбола в азиатских клубных турнирах, конечно, очень низок. В этом есть разве что один плюс. В первые годы наши команды по инерции смогут даже выиграть турнир и принять участие в клубном чемпионате мира. Однако в перспективе более слабый уровень соперничества, потеря финансов приведут к тому, что и уровень наших клубов будет падать ещё стремительнее.

Роман Андреев