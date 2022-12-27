​Люди готовы выбрать Месси президентом Аргентины

Лионель Месси стал героем нации после побед сборной Аргентины на Кубке Америки (2021) и, главное, на чемпионате мира (2022). Опросы, проведённые Giacobbe, показывают, что граждане Аргентины были бы готовы выбрать Месси президентом страны, если бы звёздный футболист баллотировался.

43,7% участников опроса проголосовали бы за Лионеля Месси на президентских выборах. 37,8% людей такой сценарий не поддерживают. Ещё 17,5% допустили отдачу голоса за Месси, проголосовав за вариант «Возможно».

В другом опросе, где речь идёт не просто о Лионеле Месси, а о выборе кандидата из списка, футболист лидирует с приличным отрывом – 36,7% против 12% у политика и бизнесмена Хавьера Милея.