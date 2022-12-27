Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Люди готовы выбрать Месси президентом Аргентины

27 Декабря 2022 • 19:40 Комментировать

Лионель Месси стал героем нации после побед сборной Аргентины на Кубке Америки (2021) и, главное, на чемпионате мира (2022). Опросы, проведённые Giacobbe, показывают, что граждане Аргентины были бы готовы выбрать Месси президентом страны, если бы звёздный футболист баллотировался.

43,7% участников опроса проголосовали бы за Лионеля Месси на президентских выборах. 37,8% людей такой сценарий не поддерживают. Ещё 17,5% допустили отдачу голоса за Месси, проголосовав за вариант «Возможно».

В другом опросе, где речь идёт не просто о Лионеле Месси, а о выборе кандидата из списка, футболист лидирует с приличным отрывом – 36,7% против 12% у политика и бизнесмена Хавьера Милея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Люди готовы выбрать Месси президентом Аргентины
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио рассказал, чем его раздражает Мбаппе
19:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Аргентины: «У меня тряслись руки, когда я впервые здоровался с Месси»
19:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Комнату Месси в Катаре превратят в музей 1
17:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Скалони останется в сборной Аргентины – глава Федерации
16:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси – почётный гражданин Фунеса
16:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент «Аль-Насра» высказался насчёт слухов о Роналду
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Друг Бензема снова атаковал Дешама
13:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк: «Я не мог спать два дня после игры с Аргентиной»
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов: «Месси более зависимый игрок, чем Марадона»
10:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл лучше» 1
10:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чилаверт поддержал Пеле
09:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ромарио обратился к Пеле
06:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шаронов оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022
05:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шаронов: На ЧМ-2022 ещё раз убедился, что Месси - командный игрок
Все новости
Рекомендуем