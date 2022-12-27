Игрок сборной Аргентины: «У меня тряслись руки, когда я впервые здоровался с Месси»

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер вспомнил о своей первой встрече с Лионелем Месси.

«Я так сильно нервничал, что у меня дрожали руки. Я очень застенчивый парень, поэтому переживал. Но потом ты понимаешь, какой Лео скромный…

Когда мы приехали, Месси ужинал. Я подошёл к столу, чтобы поздороваться. У меня тряслись руки, я вспотел, но это было прекрасно», - рассказал Макаллистер B/R Football.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира – 2022, обыграв в финале Францию в серии пенальти. Алексис Макаллистер был игроком основного состава «альбиселесте» на турнире в Катаре.