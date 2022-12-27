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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Комнату Месси в Катаре превратят в музей

27 Декабря 2022 • 19:17 Комментировать (1)

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. В Катаре, где проходил турнир, «альбиселесте» проживали в кампусе Катарского университета.

Лидер аргентинской национальной команды Лионель Месси обитал в комнате B201. На её двери красуется надпись «Л.Месси». Как сообщает RMC Sport, эта комната будет превращена в мини-музей. Интерьер комнаты никак не будет изменён, чтобы посетители могли точно понять, в каких условиях жил звёздный аргентинец. При этом не исключено, что комнату-музей всё же немного украсят.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Декабря 2022 в 19:29
это будет новая мекка для адептов
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