Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Скалони останется в сборной Аргентины – глава Федерации

27 Декабря 2022 • 17:44 Комментировать

Лионель Скалони продолжит работу на должности главного тренера сборной Аргентины. Об этом рассказал Клаудио Тапиа, занимающий должность президента Аргентинской федерации футбола.

«Я не сомневаюсь, что он останется у руля сборной. Мы оба – люди слова. Мы пожали друг другу руки и сказали друг другу «да». Сейчас он в отпуске, но как только он вернётся, мы собираемся закрыть этот вопрос», - слова функционера приводит на своих страницах Goal.com.

Действующий контракт Лионеля Скалони рассчитан до конца декабря.

Напомним, что под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони Клаудио Тапиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
17:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Скалони останется в сборной Аргентины – глава Федерации
16:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси – почётный гражданин Фунеса
16:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент «Аль-Насра» высказался насчёт слухов о Роналду
16:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Друг Бензема снова атаковал Дешама
13:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Дейк: «Я не мог спать два дня после игры с Аргентиной»
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов: «Месси более зависимый игрок, чем Марадона»
10:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл лучше» 1
10:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чилаверт поддержал Пеле
09:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ромарио обратился к Пеле
06:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шаронов оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022
05:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шаронов: На ЧМ-2022 ещё раз убедился, что Месси - командный игрок
01:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агбонлахор – о Мартинесе: «Думаю, что он лучший вратарь в мире»
00:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Осинькин: «Не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации»
26 Декабря
23:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пинилья раскритиковал поведение Мартинеса
22:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макелеле — о Месси и Роналду: «Оба – невероятные игроки»
Все новости
Рекомендуем