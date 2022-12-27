​Скалони останется в сборной Аргентины – глава Федерации

Лионель Скалони продолжит работу на должности главного тренера сборной Аргентины. Об этом рассказал Клаудио Тапиа, занимающий должность президента Аргентинской федерации футбола.

«Я не сомневаюсь, что он останется у руля сборной. Мы оба – люди слова. Мы пожали друг другу руки и сказали друг другу «да». Сейчас он в отпуске, но как только он вернётся, мы собираемся закрыть этот вопрос», - слова функционера приводит на своих страницах Goal.com.

Действующий контракт Лионеля Скалони рассчитан до конца декабря.

Напомним, что под руководством Лионеля Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре.