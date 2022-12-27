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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Раскрыта потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии слухи

27 Декабря 2022 • 16:37 Комментировать (1)

Криштиану Роналду в обозримом будущем может стать футболистом клуба «Аль-Наср». В прессе проскакивала информация о том, что в Саудовской Аравии португалец будет зарабатывать невероятные 200 миллионов евро в год. Впрочем, если верить CBS, оклад Роналду в «Аль-Насре» будет более скромным. Речь идёт о 70 миллионах евро в год.

Ранее президент «Аль-Насра» заявил, что в прессе появляется много неправдивой информации насчёт Криштиану Роналду.

Последним клубом Криштиану Роналду был «Манчестер Юнайтед». Звёздный португалец покинул стан «красных дьяволов» в ноябре. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Декабря 2022 в 16:49
Изначально ему никто не давал тех 400 лямов , еще перед чемпионатом мира была информация о 130 и говорилось что арабы думают что она завышена , так что даже там понимают что нахрен он не нужен , конечно было бы здорово что бы его купили какие нибудь бедуины , уж очень достал он , но я что то сомневаюсь что он туда поедет , ухватится за любой клуб в европе
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