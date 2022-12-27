​Месси – почётный гражданин Фунеса

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал почётным гражданином Фунеса. Об этом рассказывает El Chiringuito TV.

Город Фунес расположен неподалёку от Росарио. Судя по всему, именно там планирует осесть Месси после того, как повесит бутсы на гвоздь. Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что в Фунесе звёздный футболист выкупил участок и строится.

Напомним, что недавно Лионель Месси стал чемпионом мира. В финальном матче мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию в серии одиннадцатиметровых ударов после ничьей со счётом 3:3.

Лионелю Месси 35 лет. На клубном уровне он представляет «ПСЖ».