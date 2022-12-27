​Президент «Аль-Насра» высказался насчёт слухов о Роналду

Поговаривают, что Криштиану Роналду вот-вот станет игроком «Аль-Насра». По слухам, португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год, а после завершения карьеры он станет послом заявки этой страны на проведение чемпионата мира в 2030 году. Мусли аль-Муаммар, президент «Аль-Насра», дал комментарий на этот счёт.

«Большая часть того, о чём пишут в СМИ, не является правдой», - высказался аль-Муаммар, чьи слова на своих страницах приводит A Bola.

Напомним, что Криштиану Роналду чуть более месяца назад разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед». С тех пор 37-летний нападающий числится в списке свободных агентов.