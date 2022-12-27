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​Президент «Аль-Насра» высказался насчёт слухов о Роналду

27 Декабря 2022 • 16:23 Комментировать

Поговаривают, что Криштиану Роналду вот-вот станет игроком «Аль-Насра». По слухам, португалец будет зарабатывать в Саудовской Аравии 200 миллионов евро в год, а после завершения карьеры он станет послом заявки этой страны на проведение чемпионата мира в 2030 году. Мусли аль-Муаммар, президент «Аль-Насра», дал комментарий на этот счёт.

«Большая часть того, о чём пишут в СМИ, не является правдой», - высказался аль-Муаммар, чьи слова на своих страницах приводит A Bola.  

Напомним, что Криштиану Роналду чуть более месяца назад разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед». С тех пор 37-летний нападающий числится в списке свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023 Мусли аль-Муаммар
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