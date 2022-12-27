Друг Бензема снова атаковал Дешама

Близкий друг форварда Карима Бензема – Карим Джазири – снова раскритиковал главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Напомним, что из-за травмы Карим Бензема покинул расположение национальной команды ещё до старта чемпионата мира - 2022.

«Я проконсультировался с тремя специалистами по поводу диагноза Бензема. Они подтвердили, что Карим мог восстановиться – в 1/8 финала он мог, по крайней мере, находиться в запасе. Почему вы попросили его уехать так быстро?» - написал Джазири в социальных сетях.

Ранее Карим Джазири уже критиковал Дидье Дешама и говорил, что «правда всё равно всплывёт».