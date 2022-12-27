Губерниев: «Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл лучше»

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022, прошедшем на футбольных полях Катара.

«Игрок, который меня удивил, - Лионель Месси! Я все-таки надеялся, что он будет такой же крутой, как Марадона. Чемпионом мира Месси стал, но Марадона играл в футбол лучше», - приводит слова комментатора «Спорт-экспресс».

Напомним, что в финале мундиаля сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). На прошедшем турнире 35-летний Месси отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.