Чилаверт поддержал Пеле

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поддержал легенду мирового футбола Пеле, находящегося в тяжелом состоянии в больнице.

«Пусть всевышний продолжает давать силы королю Пеле», - оставил сообщение парагваец в социальных сетях.

82-летний Пеле борется с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Ранее появилась информация об ухудшении здоровья легендарного бразильца. Пеле уже начал прощаться со своей семьей.

Пеле – трехкратный победитель чемпионата мира. За сборную Бразилии форвард сыграл 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».