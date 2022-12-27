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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чилаверт поддержал Пеле

27 Декабря 2022 • 10:09 Комментировать

Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт поддержал легенду мирового футбола Пеле, находящегося в тяжелом состоянии в больнице.

«Пусть всевышний продолжает давать силы королю Пеле», - оставил сообщение парагваец в социальных сетях.

82-летний Пеле борется с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Ранее появилась информация об ухудшении здоровья легендарного бразильца. Пеле уже начал прощаться со своей семьей.

Пеле – трехкратный победитель чемпионата мира. За сборную Бразилии форвард сыграл 92 матча и забил 77 мячей. На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Хосе Луис Чилаверт
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