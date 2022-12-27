Ромарио обратился к Пеле

Известный в прошлом нападающий Ромарио, поигравший за каталонскую «Барселону», обратился к легендарному соотечественнику Пеле.

«Мир молится за тебя», - передает слова бразильца Globo.

Напомним, что в настоящий момент 82-летний Пеле находится в больнице. Легендарный футболист борется с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Накануне появилась информация об ухудшении здоровья «Короля футбола». Пеле уже начал прощаться со своими родными и близкими.

Пеле является трехкратным чемпионом мира. За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. На клубном уровне нападающий выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос».