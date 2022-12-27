Шаронов оценил игру сборной Марокко на ЧМ-2022

Бывший защитник и тренер «Рубина», а ныне наставник «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов высказался по поводу игры марокканской сборной на катарском чемпионате мира.

Шаронов сказал «Матч ТВ», что когда речь идёт об «автобусах», то подразумевается оборонительный футбол. Специалист отметил, что марокканцы на мундиале играли именно в таком ключе, чего не стоит отрицать.

«Сборная Марокко действительно играла в «автобус», хотя сейчас в футболе больше идёт тренд на зрелищность», - добавил Шаронов.

Напомним, что марокканская команда дошла до полуфинала. В матче за третье место африканцы уступили хорватам.