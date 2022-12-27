Шаронов: На ЧМ-2022 ещё раз убедился, что Месси командный игрок

Наставник «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов поделился с журналистами своим мнением по поводу игры звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси на катарском мундиале.

Шаронов сказал«Матч ТВ», что очень рад за 35-летнего аргентинского футболиста, который наконец-то выиграл чемпионат мира. Экс-защитник «Рубина» отметил, что рад и тому, что ему довелось в своё время поиграть против Месси.

«На мундиале ещё раз убедился в том, что Лионель — командный игрок», - добавил Шаронов.

Напомним, что сборная Аргентины с Месси в составе в финале чемпионата мира в серии пенальти обыграла французов и в третий раз в своей истории выиграла титул.