Осинькин: «Не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации»

Бывший нападающий узбекистанской «Амударьи», ныне возглавляющий самарскую команду «Крылья Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу уровня сопротивления в Азиатской конфедерации футбола.

Специалист считает, что буквально несколько лет назад национальная сборная России и российские футбольные клубы были гораздо сильнее коллективов из Азии, до поры до времени не представлявших собой особой силы в мировом масштабе. Однако чемпионат мира – 2022, прошедший в Катаре, сильно изменил взгляд на картину происходящего, отметил эксперт.

«Япония, Южная Корея и Саудовская Аравия весьма достойно себя проявили на ЧМ. Теперь не будет однозначной «прогулки» в Азиатской конфедерации», - цитирует Осинькина Sport24.